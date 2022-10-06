Как сообщил Сергей Николайчук, заместитель главы НБУ, во время Forbes Онлайн-конференция, есть несколько предохранителей по увеличению печати средств, передает 24 канал.

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Что за предохранители

По словам Сергея Николайчука, есть три группы предохранителей:

Инстинкт самосохранения;

Все понимают какие катастрофические последствия приведет неконтролируемая эмиссия. Кто бы ни стал новым главой НБУ, вряд ли он или она захочет отождествлять себя с этими катастрофическими последствиями,

– сказал Сергей Николайчук.

Сотрудничество с международными партнерами. Партнеры во время каждой встречи отмечают необходимость сохранения макрофинансовой стабильности в стране;

Профессиональная команда Нацбанка.

Четкость выстроенных процедур и принцип коллегиальности принятия решений тоже являются важным предохранителем,

– добавил заместитель главы НБУ.

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Нацбанк разрешил банкам продавать безналичную валюту

С 21 июля Национальный банк разрешил продавать гражданам безналичную валюту по межбанковскому курсу с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита эквивалента 50 тысяч гривен.

С 1 октября регулятор повысил лимит до 100 тысяч;

Эту услугу предоставляют около 30 украинских банков. Среди них – Укргазбанк, Укрэксимбанк, ПриватБанк, А-Банк, Альфа-Банк, Креди Агриколь Банк, Кредобанк, ОТП Банк, банк "Южный", Райффайзен Банк Аваль, ТАСкомбанк, Универсал Банк, Аккордбанк

Кто станет новым главой НБУ

Напоминаем, стало известно имя будущего главы Нацбанка.

Об отставке Кирилл Шевченко сообщил на своей странице. Он объясняет, что идет с поста главы НБУ из-за проблем со здоровьем.

Новым главой станет украинский политик и банкир Андрей Пышный. Кандидатуру внесут сразу после голосования отставки еще нынешнего главы НБУ Кирилла Шевченко. Скорее всего, назначение состоится в день голосования Бюджета в первом чтении.

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