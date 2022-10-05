Как объясняет основательница и CEO izibank Анна Тигипко 24 канала, в сентябре на курс в наличном сегменте валютного рынка влияли несколько факторов.
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Три фактора, влияющие
- Традиционный сезонный фактор – покупка долларов аграриями, конвертирующими гривну, полученную от продажи урожая;
- Психологический, говорится об объявлении мобилизации на территории России, – проблемы с наличием наличного доллара.
Также присутствовал валютный туризм со всеми возможными схемами. Конечно, это наша зависимость от иностранной помощи и проблематичная работа на экспорт. Ведь экспортеры тоже не спешат менять валюту. Несмотря на то, что компании адаптируются и есть зерновой коридор, логистика усложнена и объемы не те. Тем не менее Национальный банк для решения проблемы провел семь операций по подкреплению банков наличным долларом и евро.
Кроме этого, была предоставлена возможность гражданам покупать безналичную валюту при размещении ее на срочном депозите от трех месяцев. Следовательно, в октябре НБУ увеличил сумму лимита для размещения на валютный депозит с 50 тысяч гривен до 100 тысяч гривен.
Сейчас большая доля валютных операций осуществляется в безналичном сегменте, что не дает основания для курсовой коррекции, отмечает эксперт.
Просмотрит ли НБУ официальный курс доллара
Анна Тигипко утверждает, что на курс влияет ряд факторов, в том числе и психологических. Трудно спрогнозировать, каким будет курс.
Пока НБУ уверяет, что не собирается пересматривать курс, продолжает подкрепление наличными и борьбу с черным рынком. Поэтому колебания могут быть, а вот будут ли просматривать курс, не уверена,
– добавила основательница и CEO izibank.
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Золотовалютные резервы Украины
Золотовалютные резервы Украины сократились всего на 3 миллиарда долларов. Об этом сообщил Василий Фурман, заместитель председателя Совета НБУ.
- Резервы сократились с 28 миллиардов долларов до 25 миллиардов долларов;
- С начала войны и по состоянию на конец сентября чистая продажа валюты Нацбанком из резервов составила 14 миллиардов долларов и 1 миллиард евро.