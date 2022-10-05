Як пояснює засновниця та CEO izibank Анна Тігіпко 24 каналу, у вересні на курс в готівковому сегменті валютного ринку впливали декілька факторів.
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Три чинники, що впливають
- Традиційний сезонний чинник – купівля доларів аграріями, які конвертують гривню, отриману від продажу врожаю;
- Психологічний, йдеться про оголошення мобілізації на території росії, – проблеми з наявністю готівкового долара.
Також був присутній валютний туризм з усіма можливими схемами. Звичайно, це наша залежність від іноземної допомоги та проблематична робота на експорт. Адже експортери також не поспішають міняти валюту. Попри те, що компанії адаптуються і є зерновий коридор, логістика ускладнена і обсяги не ті. Проте, Національний банк, для розв'язання проблеми, провів сім операцій з підкріплення банків готівковим доларом та євро.
Крім цього, була надана можливість громадянам купувати безготівкову валюту за умови розміщення її на строковому депозиті від трьох місяців. Відтак, в жовтні НБУ збільшив суму ліміту для розміщення на валютний депозит з 50 тисяч гривень до 100 тисяч гривень.
Зараз більша частка валютних операцій здійснюється у безготівковому сегменті, що не дає підстави для курсової корекції, наголошує експертка.
Чи перегляне НБУ офіційний курс долара
Анна Тігіпко стверджує, що на курс впливає низка факторі, у тому числі й психологічних. Важко спрогнозувати яким буде курс.
Наразі НБУ запевняє, що не збирається переглядати курс, продовжує підкріплення готівкою та боротьбу з чорним ринком. Тому коливання можуть бути, а от чи переглядатимуть курс, не впевнена,
– додала засновниця та CEO izibank.
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Золотовалютні резерви України
Золотовалютні резерви України скоротилися лише на 3 мільярди доларів. Про це повідомив Василь Фурман, заступник голови Ради НБУ.
- Резерви скоротилися з 28 мільярдів доларів до 25 мільярдів доларів;
- З початку війни й станом на кінець вересня чистий продаж валюти Нацбанком з резервів склав 14 мільярдів доларів та 1 мільярд євро.