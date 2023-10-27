НБУ знову зменшить облікову ставку: коли чекати на зміни

Представник НБУ розповів, коли регулятор знову знизить облікову ставку. За його словами, Нацбанк змінюватиме й ставки за іншими фінансовими інструментами.

Коли НБУ змінить облікову ставку

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу з монетарної політики повідомив, що 15 грудня регулятор знизить облікову ставку до 15%, передає 24 Канал. Тож ставка знизиться на 1 відсотковий пункт.

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Він додав, що НБУ також змінюватиме ставки за іншими фінансовими інструментами, до яких належать депозитні сертифікати на три місяці та рефінансування. Тут регулятор має певне поле для маневру.

Сергій Ніколайчук Заступник голови НБУ На відміну від ставки за депозитними сертифікатами овернайт, яка жорстко прив'язана (до облікової ставки, – 24 Канал), там цей спред, ця маржа може змінюватись в залежності від додаткових завдань Національного банкутати експерта.

У наступному році планується зберегти новий дизайн монетарної політики "по нижньому кордону". Тобто це, коли ставки за депозитними сертифікатами овернайт такі ж як облікова ставка,

Андрій Пишний Голова НБУ Подальше пом'якшення процентної політики враховуватиме необхідність підтримки привабливості гривневих активів. За умови відсутності ознак погіршення балансу ризиків, а також успішної адаптації учасників ринку до нового валютного режиму, НБУ бачить можливість додаткового зниження облікової ставки на найближчому засіданні.

Також він наголосив, що для пом'якшення процентної політики наступного року обмежують простір траєкторія інфляції та плани подальших кроків щодо валютної лібералізації. Тож зниження облікової ставки у 2024 році стане можливим лише у разі суттєвого зниження динаміки інфляції та ризиків для стійкості курсу.

НБУ переглянув облікову ставку

Вчора НБУ опустив облікову ставку до 16%. Регулятор заявив, що у такий спосіб він модернізує свій операційний дизайн монетарної політики за системою "нижньої межі".

Ставки за іншими операціями НБУ з банками тепер виглядають так: