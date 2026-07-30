НБУ ухвалив рішення: як зросла облікова ставка

НБУ оголосив про низку важливих рішень щодо монетарної політики. Зокрема, підіймалося питання зміни облікової ставки. Що саме вирішив регулятор, розповідаємо далі.

Яка буде облікова ставка за рішенням НБУ?

НБУ ухвалив рішення, що облікова ставка перебуватиме на рівні – 15,5%. Тобто вона зросла на 0,5%, повідомив регулятор. Зміни набирають чинності з 31 липня 2026 року.

Потрібно розуміти, що зміна облікової ставки це надзвичайно важливе рішення. Адже цей показник впливає на:

рівень інфляції;

відсоткові ставки за кредитами та депозитами;

курс.

Наприклад, висока ставка стримує зростання цін. Адже в цей момент гроші стають "дорогими" і люди менше витрачають. А от низька ставка стимулюватиме попит, проте, при цьому – прискорюється інфляція.

Вища ставка позитивно впливає на національну валюту. Адже вона підвищує привабливість гривневих активів.

Підвищення облікової ставки спрямовується на збереження привабливості гривневих активів, стійкості валютного ринку та контрольованості інфляційних очікувань, що дасть змогу вже в 2027 році повернути інфляцію на траєкторію сповільнення до цілі 5%,

– вказує НБУ.

Нагадаємо, попереднє засідання НБУ відбулося 18 червня. Тоді було ухвалено рішення залишити облікову ставку на попередньому рівні.

Зауважимо, цей показник був незмінним протягом багатьох місяців. Востаннє зміни відбулися 29 січня. Тоді регулятор уперше за півтора року знизив облікову ставку – до 15%.