Спроби закритися – це егоїстично, – євродепутат про обмеження українського експорту

Європейські фермери виступають проти імпорту українських товарів, оскільки вони дешевші та менш якісні через недотримання стандартів ЄС. Через це досить гостро стоїть питання щодо українського експорту до ЄС.

Україна володіє значним потенціалом

Навіть у період війни, Україна залишається вагомим експортером сільськогосподарської продукції та повинна продовжувати цю тенденцію. Адже сільське господарство України володіє значним потенціалом. Про це розповів євродепутат Пятрас Ауштрявічюс 24 Каналу.

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На його думку ЄС, повинен допомагати України отримувати доходи для українського бюджету та для приватного бізнесу.

Я думаю, що ці спроби закритися – це трохи егоїстично з боку ЄС. Можливо, ми забули наш досвід 20 років тому, коли приєдналися до Європейського Союзу. В той час теж лунали заклики до суворого обмеження, введення додаткових зборів і тарифів. Я не думаю, що це працює,

– сказав євродепутат.

Пятрас Ауштрявічюс також додав, що варто зайнятися кращим функціонуванням єдиного ринку в цьому відношенні. І Україні слід допомогти тут і зараз отримати кращу якість і кращу доступність деяких продуктів завдяки утвердженню корективів та стандартів.

Підготовка до інтеграції України в європейську економіку

Щобільше, Пятрас Ауштрявічюс переконаний, що українська сільськогосподарська продукція стратегічно не загрожує європейським ринкам, адже зерно експортується більше для третіх країн.

Можливо, цукор – це єдиний продукт, який можна вважати винятком,

– уточнив єврокомісар.

Зрештою, на його думку, варто готуватися до економічної інтеграції України в європейську економіку та домовлятись про якісь етапи чи поступову інтеграцію в єдиний ринок. Попри це, Пятрас Ауштрявічюс зауважив, якщо у фермерів є якісь законні занепокоєння – ЄС повинен їх вирішити якнайшвидше. При цьому, до уваги варто брати лише фермерів, споживачів.