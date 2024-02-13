Украина обладает значительным потенциалом

Даже в период войны, Украина остается весомым экспортером сельскохозяйственной продукции и должна продолжать эту тенденцию. Ведь сельское хозяйство Украины обладает значительным потенциалом. Об этом рассказал евродепутат Пятрас Ауштрявичюс 24 Каналу.

Читайте также: Запрет на экспорт зерновых культур из России и Беларуси: какое решение приняли в Латвии

По его мнению ЕС, должен помогать Украине получать доходы для украинского бюджета и для частного бизнеса.

Я думаю, что эти попытки закрыться – это немного эгоистично со стороны ЕС. Возможно, мы забыли наш опыт 20 лет назад, когда присоединились к Европейскому Союзу. В то время тоже звучали призывы к строгому ограничению, введения дополнительных сборов и тарифов. Я не думаю, что это работает,

– сказал евродепутат.

Пятрас Ауштрявичюс также добавил, что стоит заняться лучшим функционированием единого рынка в этом отношении. И Украине следует помочь здесь и сейчас получить лучшее качество и лучшую доступность некоторых продуктов благодаря утверждению коррективов и стандартов.

Подготовка к интеграции Украины в европейскую экономику

Более того, Пятрас Ауштрявичюс убежден, что украинская сельскохозяйственная продукция стратегически не угрожает европейским рынкам, ведь зерно экспортируется больше для третьих стран.

Возможно, сахар – это единственный продукт, который можно считать исключением,

– уточнил еврокомиссар.

В конце концов, по его мнению, стоит готовиться к экономической интеграции Украины в европейскую экономику и договариваться о каких-то этапах или постепенной интеграции в единый рынок. Несмотря на это, Пятрас Ауштрявичюс заметил, если у фермеров есть какие-то законные беспокойства – ЕС должен их решить как можно быстрее. При этом, во внимание следует брать только фермеров, потребителей.