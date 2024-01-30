На что повлияет решение Латвии

Во время совместной пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр земледелия Армандс Краузе и глава фракции "Прогрессивные" в сейме республики Андрис Шуваев объявили о запрете ввоза агропродукции с территории России. Беларусь, как союзник Кремля, также будет подпадать под санкции.

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Министр финансов Латвии Арвилс Ашераденс отметил, что транзит товара латвийскими властями контролироваться не может. То есть, если продукция только везется через территорию страны, влиять на это невозможно. Ашераденс уточнил, что полный запрет транзита противоречит действующим правилам ЕС.

Однако латвийский министр финансов отметил усиление контроля товаров попадающих на территории Латвии. В частности, будет проверяться происхождение качество и безопасность продукции.

Как будут проходить проверки

Министр Армандс Краузе объяснил, что важным этапом проверки грузов будет определение их происхождения. То есть это товар, который едет из России или из оккупированной части Украины.

Изменения должны вступить в силу в феврале. В это время будет подготовлен конечный вариант законопроекта.

Обратите внимание! Латвийское правительство отметило, что российские компании переправляющие украденное украинское зерно не смогут участвовать в программах поддержки сельского хозяйства.