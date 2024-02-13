Україна володіє значним потенціалом

Навіть у період війни, Україна залишається вагомим експортером сільськогосподарської продукції та повинна продовжувати цю тенденцію. Адже сільське господарство України володіє значним потенціалом. Про це розповів євродепутат Пятрас Ауштрявічюс 24 Каналу.

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На його думку ЄС, повинен допомагати України отримувати доходи для українського бюджету та для приватного бізнесу.

Я думаю, що ці спроби закритися – це трохи егоїстично з боку ЄС. Можливо, ми забули наш досвід 20 років тому, коли приєдналися до Європейського Союзу. В той час теж лунали заклики до суворого обмеження, введення додаткових зборів і тарифів. Я не думаю, що це працює,

– сказав євродепутат.

Пятрас Ауштрявічюс також додав, що варто зайнятися кращим функціонуванням єдиного ринку в цьому відношенні. І Україні слід допомогти тут і зараз отримати кращу якість і кращу доступність деяких продуктів завдяки утвердженню корективів та стандартів.

Підготовка до інтеграції України в європейську економіку

Щобільше, Пятрас Ауштрявічюс переконаний, що українська сільськогосподарська продукція стратегічно не загрожує європейським ринкам, адже зерно експортується більше для третіх країн.

Можливо, цукор – це єдиний продукт, який можна вважати винятком,

– уточнив єврокомісар.

Зрештою, на його думку, варто готуватися до економічної інтеграції України в європейську економіку та домовлятись про якісь етапи чи поступову інтеграцію в єдиний ринок. Попри це, Пятрас Ауштрявічюс зауважив, якщо у фермерів є якісь законні занепокоєння – ЄС повинен їх вирішити якнайшвидше. При цьому, до уваги варто брати лише фермерів, споживачів.