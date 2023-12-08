Скасування обмежень на валютному ринку: у НБУ розповіли, що для цього потрібно

НБУ збирається продовжити шлях до скасування обмежень на валютному ринку. Найбільше на тривалість процесу впливатиме стабільність цін, курс долара та обсяги міжнародної допомоги.

Що впливатиме на скасування обмежень

Андрій Пишний розповів, що подальша лібералізація курсу буде відбуватися поступово з врахуванням супутніх умов.

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Андрій Пишний Голова НБУ Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі.

За його словами, НБУ цілком усвідомлює ризики ізоляційної течії у політиці США.

Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви,

– додав він.

Завдяки міжнародній підтримці, Україні вдалося відійти від монетарного фінансування й почати перехід до гнучкого курсоутворення. Попри бюджетний дефіцит регулятору вдалося зосередитися на таргетуванні інфляції.

Курс долара 8 грудня

НБУ після переходу до гнучкого курсу почне свій шлях до пом'якшення валютних обмежень.

Протягом доби курс долара дещо коливався. Наприклад купівля в обмінниках та на чорному ринку опустилася на 7 – 23 копійки. Проте продаж у обмінниках піднявся на 12 копійок.