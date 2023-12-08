Що впливатиме на скасування обмежень
Андрій Пишний розповів, що подальша лібералізація курсу буде відбуватися поступово з врахуванням супутніх умов.
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Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі.
За його словами, НБУ цілком усвідомлює ризики ізоляційної течії у політиці США.
Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви,
– додав він.
Завдяки міжнародній підтримці, Україні вдалося відійти від монетарного фінансування й почати перехід до гнучкого курсоутворення. Попри бюджетний дефіцит регулятору вдалося зосередитися на таргетуванні інфляції.
Курс долара 8 грудня
Протягом доби курс долара дещо коливався. Наприклад купівля в обмінниках та на чорному ринку опустилася на 7 – 23 копійки. Проте продаж у обмінниках піднявся на 12 копійок.
- У банках: купівля – 36,9 гривні, продаж – 37,45 гривні;
- В обмінниках: купівля – 36,83 гривні, продаж – 37,43 гривні;
- На чорному ринку: купівля – 37,28 гривні, продаж – 37,38 гривні.