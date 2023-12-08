Що впливатиме на скасування обмежень

Андрій Пишний розповів, що подальша лібералізація курсу буде відбуватися поступово з врахуванням супутніх умов.

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Андрій Пишний Голова НБУ Валютна лібералізація безпосередньо залежатиме від того, наскільки добре ми зможемо забезпечити стабільність обмінного курсу і цін при керованому обмінному курсі.

За його словами, НБУ цілком усвідомлює ризики ізоляційної течії у політиці США.

Стабільність обмінного курсу забезпечується насамперед завдяки міжнародній фінансовій підтримці, що дозволяє нам поповнювати міжнародні резерви,

– додав він.

Завдяки міжнародній підтримці, Україні вдалося відійти від монетарного фінансування й почати перехід до гнучкого курсоутворення. Попри бюджетний дефіцит регулятору вдалося зосередитися на таргетуванні інфляції.

Нагадаємо! НБУ після переходу до гнучкого курсу почне свій шлях до пом'якшення валютних обмежень.

Курс долара 8 грудня

Протягом доби курс долара дещо коливався. Наприклад купівля в обмінниках та на чорному ринку опустилася на 7 – 23 копійки. Проте продаж у обмінниках піднявся на 12 копійок.