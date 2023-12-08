Что влияет на отмену ограничений
Андрей Пышный рассказал, что дальнейшая либерализация курса будет происходить постепенно с учетом сопутствующих условий.
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Валютная либерализация будет напрямую зависеть от того, насколько хорошо мы сможем обеспечить стабильность обменного курса и цен при управляемом обменном курсе.
По его словам, НБУ полностью осознает риски изоляционного течения в политике США.
Стабильность обменного курса обеспечивается прежде всего благодаря международной финансовой поддержке, что позволяет нам пополнять международные резервы,
– добавил он.
Благодаря международной поддержке Украине удалось отойти от монетарного финансирования и начать переход к гибкому курсообразованию. Несмотря на бюджетный дефицит, регулятору удалось сосредоточиться на таргетировании инфляции.
Курс доллара 8 декабря
В течение суток курс доллара несколько колебался. Например, покупка в обменниках и на черном рынке опустилась на 7 – 23 копейки. Однако продажи в обменниках поднялись на 12 копеек.
- В банках: покупка – 36,9 гривны, продажа – 37,45 гривны;
- В обменниках: покупка – 36,83 гривны, продажа – 37,43 гривны;
- На черном рынке: покупка – 37,28 гривны, продажа – 37,38 гривны.