Чи здивує курс сьогодні: долар в банках, на чорному ринку та в обмінниках

За минулу добу курс долара майже не змінився на готівковому ринку. Спостерігається затишшя, особливо у банках. Водночас курс євро дешевшає, опустившись на понад 30 копійок в обмінниках.

Курс валют у банках

Станом на ранок 23 листопада, за даними "Мінфіну", купівля готівкового долара становить в середньому 37,3 гривні (без змін проти 22 листопада), а продаж – 37,8 гривні (без змін).

Читайте також В той самий час і на тому самому місці: офіційний курс долара за добу не зрушив у ціні

Купівля готівкового євро в середньому здійснюється за 40,5 гривні (+5 копійок), а продаж – в середньому за 41,1 гривні (+2 копійки).

Курс в обмінниках

В обмінниках купівля долара в середньому на рівні 37,5 гривні (без змін), а продаж – 37,84 гривні (+7 копійок), за даними finance.ua.

(без змін), а продаж – (+7 копійок), за даними finance.ua. Євро коливається на рівні: купівля – 40,48 гривні (-31 копійка), а продаж – 41,16 гривні (+6 копійок).

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,65 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,75 гривні (без змін).

(-2 копійки), а продаж – (без змін). Євро купують за 40,84 гривні (-6 копійок), а продають за 41 гривню (-10 копійок).

Гнучкий курс долара

За словами начальника аналітичного відділу Sense Bank Олексія Блінова, спред між обліковою ставкою та ставкою рефінансування у 6 відсоткових показників ще не був таким високим у сучасній історії монетарної політики НБУ.

Олексій Блінов Начальник аналітичного відділу Sense Bank Також дуже високим підтримується і спред між фактичними ставками залучення коштів та ставками рефінансування. Така захисна архітектура завжди супроводжує потреби підтримки обмінного курсу національної валюти.

Експерт розповідає, що попри заяви про перехід НБУ до гнучкого обмінного курсу, він все ще не відбувся. Втім нинішня монетарна політика дає зрозуміти, що справжнє посилення гнучкості обмінного курсу ще попереду.

Очікується, що у 2024 році відбудеться фактична реалізація підпорядкування монетарної політики потребам управління валютними ризиками держави. Відтак повернення до плаваючого курсу поки що є дуже далекою перспективою.