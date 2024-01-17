Ще 7 мільйонів світлодіодів: "Укрпошта" продовжує обмінювати лампи

"Укрпошта" продовжує програму з обміну ламп, яку впровадили ще у січні минулого року. Нині у відділеннях компанії доступно 7 мільйонів LED-ламп.

"Укрпошта" продовжує обмінювати лампочки

Старі лампи можуть замінити українці, які раніше не брали участь у цій програмі. Вони зможуть отримати до 5 світлодіодних ламп у відділеннях "Укрпошти".

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Програма з обміну ламп розжарювання продовжує діяти як для фізичних осіб, так і для юридичних. Особливі умови продовжують діяти для пенсіонерів, які раніше вже скористалися обміном. Вони мають можливість отримати додатково до 5 LED-ламп, пред’явивши пенсійне посвідчення, паспорт та РНОКПП,

– пишуть в компанії.

До слова обміняти лампочки можуть і такі юридичні особи:

медичні заклади;

школи;

дитячі садки;

поліклініки;

ОСББ.

Щоб здійснити обмін, для них необхідно подати відповідну заявку у Дії.

У відділеннях Укрпошти, де спостерігається найвищий попит, запаси LED-ламп будуть поповнювати доки лампочки будуть у наявності. У разі закінчення ламп або вичерпання запасів ламп потрібного типу цоколя, варто звернутись до іншого найближчого відділення "Укрпошти",

– додала пресслужба.

До слова. за рік існування програми, українці встигли обміняти понад 33 мільйонів ламп розжарювання.

Реальна ціна на світло

Нині на вартість електроенергії тиснуть навіть інфляційні процеси та послаблення гривні, тож реальна ціна ресурсу значно більша ніж наявна. Про це для 24 Каналу розповів Богдан Серебренніков.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Втім скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову матиме частковий характер.

Зараз реальна вартість світла становить 8 гривень за кіловат-годину. Проте наступне підвищення коливатиметься в діапазоні 3 – 4 гривень.