Чи зростуть тарифи на світло

Експертка з ЖКГ Христина Ненно пояснила для 24 Каналу, що після скасування заборони на підвищення тарифів, вартість світла може зрости.

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Христина Ненно Експертка з ЖКГ Електроенергія для бізнесу з 1 січня 2024 року вже подорожчала. Де населення поки діють чинні тарифи.

На її погляд, через стримування тарифів, їх подальше підвищення відбудеться одномоментно, а не поступово. Це буде дуже відчутно для населення.

До слова, тарифи, які стримуються державним коштом, це фактично податки українців.

Як можуть зрости тарифи

Богдан Серебренніков розповів для 24 Каналу, що нині на ціни електроенергії тиснуть навіть інфляційні процеси та послаблення гривні.

Богдан Серебренніков Заступник директора з досліджень, аналітичний центр DiXI Group Втім скоріш за все чергове підвищення тарифу для населення станеться вже після завершення опалювального періоду, навесні або влітку, і знову матиме частковий характер.

Реальна вартість світла зараз становить близько 8 гривень за кіловат-годину. Проте наступне підвищення навряд перетне "психологічну" позначку у 4 гривні, тому наступна ціна коливатиметься в діапазоні 3 – 4 гривень.

Нагадаємо! Нині тариф на світло становить 2,64 гривні за кіловат-годину. Востаннє його підвищення відбулося влітку 2023 року.