Тепер і на Київщині: пенсіонери можуть безкоштовно обміняти лампочки
13 грудня 2023, 11:10Читать новость на русском
Джерело:Мінекономіки
По Україні діє чергова акція для пенсіонерів з обміну звичайних лампочок на LED-лампи. До безкоштовної програми 12 грудня долучилася Київщина.
Де обміняти лампи
Тож кожен бажаючий пенсіонер може прийти на "Укрпошту" та отримати 5 додаткових LED-ламп, навіть якщо вони вже міняли лампочки раніше. Проте варто пам'ятати, що обмін можливий, лише якщо у відділені є ці лампи у наявності.
Читайте також 4 200 гривень до пенсії: хто з пенсіонерів отримає надбавки
На цей раз українцям не обов'язково одразу приносити старі лампи на заміну. Спочатку можна отримати 5 нових енергозберігаючих ламп, а вже протягом місяця донести свої старі.
З собою треба взяти такі документи:
- паспорт;
- РНОКПП;
- пенсійне посвідчення;
- діючий номер телефону.
Як зменшити платіжку за світло
- При виборі плити, краще зупинитись на газових варіантах. Безумовно, це значна покупка на довготривалу перспективу тому необхідно оцінювати усі "за" та "проти".
- Вимикайте прилади з розетки. Зауважте, що навіть при переході у режим сну, техніка споживає електроенергію.
- Обирайте LED-лампи замість звичайних;
- Понижуйте температуру нагрівання бойлера. Завжди вимикайте нагрівач, якщо ви ним не користуйтесь.
- Обирайте точкове освітлення. Замість люстри з великою кількістю лампочок, краще обирати настільні лампи чи приліжкові світильники.