Тепер і на Київщині: пенсіонери можуть безкоштовно обміняти лампочки

По Україні діє чергова акція для пенсіонерів з обміну звичайних лампочок на LED-лампи. До безкоштовної програми 12 грудня долучилася Київщина.

Де обміняти лампи

Тож кожен бажаючий пенсіонер може прийти на "Укрпошту" та отримати 5 додаткових LED-ламп, навіть якщо вони вже міняли лампочки раніше. Проте варто пам'ятати, що обмін можливий, лише якщо у відділені є ці лампи у наявності.

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На цей раз українцям не обов'язково одразу приносити старі лампи на заміну. Спочатку можна отримати 5 нових енергозберігаючих ламп, а вже протягом місяця донести свої старі.

З собою треба взяти такі документи:

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

діючий номер телефону.

Як зменшити платіжку за світло

При виборі плити, краще зупинитись на газових варіантах. Безумовно, це значна покупка на довготривалу перспективу тому необхідно оцінювати усі "за" та "проти".

Вимикайте прилади з розетки. Зауважте, що навіть при переході у режим сну, техніка споживає електроенергію.

Обирайте LED-лампи замість звичайних;

Понижуйте температуру нагрівання бойлера. Завжди вимикайте нагрівач, якщо ви ним не користуйтесь.

Обирайте точкове освітлення. Замість люстри з великою кількістю лампочок, краще обирати настільні лампи чи приліжкові світильники.

З 5 грудня українські пенсіонери встигли обміняти близько 1 мільйона лампочок.