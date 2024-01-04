LED-лампи знову можна обміняти: "Укрпошта" розпочала новий етап

Від сьогодні у 23 тисячах населених пунктів України відновилася програма видачі пенсіонерам LED-ламп. Тепер їх можна обміняти не лише у селах, а й у містах.

Обмін LED-ламп

З 4 січня українці можуть додатково обміняти до 5 нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти", окрім тих, що розашовуються на окупованих територіях.

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Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп,

– пояснили у пресслужбі.

Обміняти лампи можна безкоштовно й лише, якщо у відділенні є світлодіоди у наявності.

Які документи потрібні

паспорт;

РНОКПП;

пенсійне посвідчення;

активний номер телефону.

Такі заходи проводять для економії електроенергії на тлі постійних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі.