Обмін LED-ламп
З 4 січня українці можуть додатково обміняти до 5 нових LED-ламп у відділеннях "Укрпошти", окрім тих, що знаходяться на окупованих територіях.
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Цього разу для участі в програмі пенсіонерам не обов'язково мати старі лампи для обміну. Замість цього вони можуть принести їх до відділень "Укрпошти" протягом місяця з моменту отримання п'яти додаткових світлодіодних ламп,
– пояснили у пресслужбі.
Обміняти лампи можна безкоштовно й лише, якщо у відділенні є світлодіоди у наявності.
Які документи потрібні
- паспорт;
- РНОКПП;
- пенсійне посвідчення;
- активний номер телефону.