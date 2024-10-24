Євро та долар знову рекордно подешевшали в обмінниках

При продажі населенням валюти в обмінниках ціна як американської, так і європейської валюти суттєво впала. Долар опустився на 20 копійок, а євро – на понад 40 копійок.

Курс валют у банках

Станом на ранок 24 жовтня, за даними "Мінфіну", купівля долара у банках становить у середньому по 41,10 гривні (без змін проти 23 жовтня) та продаж – по 41,55 гривні (-5 копійок).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Купівля євро відбувається по 44,50 гривні (-12 копійок), а продаж – по 45,15 гривні (-12 копійок).

Курс на чорному ринку

Купити долар можна в середньому по 41,50 гривні (без змін), а продати – по 41,55 гривні (-3 копійки).

(без змін), а продати – по (-3 копійки). Купівля євро по 44,90 гривні (-23 копійки), а продаж по 45,15 гривні (-15 копійок).

Курс в обмінниках

Долари купують обмінники по 40,84 гривні (-20 копійок), а продають – по 41,54 гривні (+4 копійки), за даними finance.ua.

(-20 копійок), а продають – по (+4 копійки), за даними finance.ua. Євро купують по 44,18 гривні (-43 копійки), а продають – по 45,24 гривні (без змін).

Прогноз курсу цього тижня

Як розповіла банкірка Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу, найімовірніше, що цього тижня обсяг пропозиції валюти на міжбанку трішки знизиться. Відтак це може збільшити потребу в інтервенціях з боку регулятора.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Однак, суттєвого зростання курсу не відбуватиметься.

Як пояснює Золотько, в останній тиждень жотвня долар на готівковому ринку буде перебувати в діапазоні від 41,30 до 41,70 гривні за валюту.



