Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України щодо пропозицій до державного бюджету по статтях. Указ українського лідера пов'язаний із забезпеченням як національної безпеки, так і оборони України на 2026 рік.

Що відомо про указ Зеленського?

Указ набирає чинності з дня його опублікування, пише 24 Канал з посиланням на Офіс Президента України.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України,

– йдеться на сайті ОП.

Зокрема, Кабінету міністрів наразі доручені такі дії :

передбачити у законопроєкті "Про Державний бюджет України на 2026 рік" видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України для сектору безпеки і оборони в обсязі не менше обсягу видатків, передбачених ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

передбачити можливість корегування у 2026 році обсягу видатків на національну безпеку й оборону України з урахуванням воєнно-політичної обстановки;

ужити заходів щодо забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування у 2026 році для органів сектору безпеки й оборони на виплату грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

ужити у 2026 році заходів щодо забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати одноразової грошової допомоги в разі загибелі осіб, а також їх смерті внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого в період воєнного стану, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168 "Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським і їх сім'ям під час дії воєнного стану";

продовжити у 2026 році здійснення заходів щодо залучення додаткових джерел військово-технічної допомоги Україні;

забезпечити у 2026 році виконання завдання щодо першочергового фінансування діяльності суб'єктів сектору безпеки і оборони України за пріоритетними напрямами;

розробити та затвердити до 1 березня 2026 року Державну цільову оборонну програму розвитку озброєння та військової техніки на період до 2031 року;

забезпечити у 2026 році інформування апарату Ради національної безпеки й оборони України щомісяця до 15 числа про стан фінансування сектору безпеки й оборони України.

Крім того, Міністерству фінансів України потрібно забезпечити протягом 2026 року своєчасне фінансування видатків Державного бюджету України, передбачених для органів сектору безпеки й оборони України, у повному обсязі.

Зауважте! У затвердженому рішенні є ряд доручень уряду під грифом "для службового користування".

Що взагалі відомо про ситуацію на фронті?

Станом на зараз Україна продовжує вести оборону на всіх напрямках бойових дій. Про це розповів секретар РНБО Рустем Умєров.

Згідно зі слів Умєрова, російська армія російська армія наразі не досягла жодних стратегічно важливих цілей. Зокрема армія України успішно зупинила просування росіян.

Зверніть увагу! Українці зупинили ворога Півночі, зокрема в Сумській області. Також, як зазначив секретар РНБО, наступати на Запорізькому та Покровському напрямках, окупанти також не змогли.

Як може змінюватися бюджет?