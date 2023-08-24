Бюджет 2024: стало відомо наскільки зростуть витрати на оборонний сектор
Найважливішим для України зараз є питання перемоги. Тому оборонний сектор потрібно фінансувати усе активніше, проте у 2024 році це бути непросто.
Які витрати на оборону будуть у 2024 році
У проєкті державного бюджету на 2024 рік обороні витрати запропонували підвищити у 5 разів. Міністерство фінансів відреагувало на цю пропозицію негативно.
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Під час телемарафону міністр Марченко заявив, що настільки збільшити витрати оборонного сектору неможливо, передає 24 Канал.
Звичайно, вони просять в п’ять разів вищими. Знаєте, можна багато чого хотіти, але є об’єктивна реальність: ми не можемо в п’ять раз збільшити податки, тобто відповідь дуже проста.
Марченко запевняє, що оборонний бюджет України на наступний рік має бути таким же, як і цьогоріч. Збільшення якщо і буде, то незначне.Зауважте! Проєкт бюджету на наступний рік має подаватися Кабміном до Верховної Ради до 15 вересня.
Скільки витратили на оборону у 2023 році
У 2023 році на оборону з січня по липень було витрачено 1,6 трильйона гривень. При цьому податків за цей час українці заплатили у розмірі – 1,3 мільйона гривень.
Найбільші видатки в Україні йдуть на закупку військової техніки та оплату заробітної плати військовим. Лише за I квартал 2024 року на оборону витратили – 389 мільярдів гривень.Зверніть увагу! Міжнародна допомога, яку отримує Україна, не може витрачатися на оборонний сектор. Країни, що допомагають, дозволили застосовувати ці кошти виключно на соціальні потреби.