Бюджет 2024: стало відомо наскільки зростуть витрати на оборонний сектор

Найважливішим для України зараз є питання перемоги. Тому оборонний сектор потрібно фінансувати усе активніше, проте у 2024 році це бути непросто.

Які витрати на оборону будуть у 2024 році

У проєкті державного бюджету на 2024 рік обороні витрати запропонували підвищити у 5 разів. Міністерство фінансів відреагувало на цю пропозицію негативно.

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Під час телемарафону міністр Марченко заявив, що настільки збільшити витрати оборонного сектору неможливо, передає 24 Канал.

Сергій Марченко Міністр фінансів Звичайно, вони просять в п’ять разів вищими. Знаєте, можна багато чого хотіти, але є об’єктивна реальність: ми не можемо в п’ять раз збільшити податки, тобто відповідь дуже проста.

Марченко запевняє, що оборонний бюджет України на наступний рік має бути таким же, як і цьогоріч. Збільшення якщо і буде, то незначне.

Скільки витратили на оборону у 2023 році У 2023 році на оборону з січня по липень було витрачено 1,6 трильйона гривень. При цьому податків за цей час українці заплатили у розмірі – 1,3 мільйона гривень. Найбільші видатки в Україні йдуть на закупку військової техніки та оплату заробітної плати військовим. Лише за I квартал 2024 року на оборону витратили – 389 мільярдів гривень. Зверніть увагу! Міжнародна допомога, яку отримує Україна, не може витрачатися на оборонний сектор. Країни, що допомагають, дозволили застосовувати ці кошти виключно на соціальні потреби. Міжнародна допомога, яку отримує Україна, не може витрачатися на оборонний сектор. Країни, що допомагають, дозволили застосовувати ці кошти виключно на соціальні потреби.

Проєкт бюджету на наступний рік має подаватися Кабміном до Верховної Ради до 15 вересня.