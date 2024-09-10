Відмова від повірки лічильника: чи мають споживачі на це право

Регулярна перевірка лічильників є обов'язком споживачів. Чи можуть українці відмовитися від цієї послуги та що буде у такому випадку, читайте далі.

Чи можна відмовитись від повірки лічильника

Як відомо, відмовитися від повірки лічильників споживач не може. Адже у випадку, якщо не виконується обов'язкова повірка приладів обліку в установлений термін, то комунальні підприємства не мають права використовувати показання таких лічильників для розрахунків платіжок за спожитий газ, воду або електроенергію.

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Тобто, всі розрахунки будуть виконуватимуться за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних лічильників. Внаслідок цього суми у платіжках можуть суттєво зрости. Тому усім українцям не радять нехтувати повірками лічильників.