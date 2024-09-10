Чи можна відмовитись від повірки лічильника

Як відомо, відмовитися від повірки лічильників споживач не може. Адже у випадку, якщо не виконується обов'язкова повірка приладів обліку в установлений термін, то комунальні підприємства не мають права використовувати показання таких лічильників для розрахунків платіжок за спожитий газ, воду або електроенергію.

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Тобто, всі розрахунки будуть виконуватимуться за методом, який застосовується для квартир без індивідуальних лічильників. Внаслідок цього суми у платіжках можуть суттєво зрости. Тому усім українцям не радять нехтувати повірками лічильників.

Як часто потрібно здійснювати повірку лічильника

Перевірка відповідних лічильників має проводитися кожні чотири роки для забезпечення їхньої коректної роботи та точності у нарахуванні обсягів спожитих комунальних послуг. Тобто, споживачам слід самостійно вибрати організацію, яка має право проводити повірку лічильників, і оплатити цю послугу за власний рахунок.