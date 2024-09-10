Можно ли отказаться от поверки счетчика

Как известно, отказаться от поверки счетчиков потребитель не может. Ведь в случае, если не выполняется обязательная поверка приборов учета в установленный срок, то коммунальные предприятия не имеют права использовать показания таких счетчиков для расчетов платежек за потребленный газ, воду или электроэнергию.

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То есть, все расчеты будут выполняться по методу, который применяется для квартир без индивидуальных счетчиков. Вследствие этого суммы в платежках могут существенно возрасти. Поэтому всем украинцам не советуют пренебрегать поверками счетчиков.