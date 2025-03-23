У два чи навіть три рази: у деяких українців можуть зрости ціни за обслуговування будинків

З квітня чимало мешканців багатоповерхівок отримають нові платіжки за обслуговування будинків. У деяких з них тариф зросте вдвічі чи навіть утричі.

Чому для українців можуть вирости ціни у платіжках

Проблема полягає у тому, що людям видають платіжки без пояснень передає 24 Канал з посиланням на словами директора ГО "Інститут міста" Олександра Сергієнка.

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Річ у тім, що немає чіткості у визначенні вартості комунальних послуг. Водночас перевірити виправданість цих платежів практично неможливо.

Зауважте! Обслуговування багатоквартирних будинків подорожчає через зростання витрат на утримання інфраструктури. Таке рішення узгодила Київської міської військової адміністрації.

Які уникнути збільшення цін на тарифи

Розв'язуванням цієї проблеми є створення ОСББ. Це дозволяє контролювати витрати на утримання будинку або навіть шукати підрядників з більш вигідними умовами.

Наразі влада не рекомендує жодних інших альтернатив. Якщо ж цього не зробити, то вартість утримання будинків зростатиме й надалі.

Зверніть увагу! Водночас мешканці просто отримуватимуть нові платіжки із все більшими сумами.