14 травня, 12:44
Оновлено - 12:46, 14 травня
Енергетика Києва під ударом: що відомо про наслідки атаки Росії по столиці
Внаслідок чергового обстрілу Росії є пошкодження в енергетиці, зокрема постраждала енергетична інфраструктура столиці.
Що відомо про наслідки атаки на енергетику в Києві?
Про те, які об'єкти постраждали, унаслідок ударів ворога 14 травня, повідомляє ДТЕК.
За даними компанії, у столиці є пошкодження трансформаторної підстанції та високовольтної лінії.