Енергетика Києва під ударом: що відомо про наслідки атаки Росії по столиці

Внаслідок чергового обстрілу Росії є пошкодження в енергетиці, зокрема постраждала енергетична інфраструктура столиці.

Що відомо про наслідки атаки на енергетику в Києві?

Про те, які об'єкти постраждали, унаслідок ударів ворога 14 травня, повідомляє ДТЕК.

За даними компанії, у столиці є пошкодження трансформаторної підстанції та високовольтної лінії.