Атака на Київ: гіпермаркет Auchan біля метро Чернігівська тимчасово закрили

Черговий терористичний акт ворога знову зачепив популярну серед киян торговельну інфраструктуру. Через руйнування мешканцям лівого берега доведеться тимчасово змінити свої звички щодо закупівель.

Куди поцілили росіяни під час масованого удару

Увечері 26 жовтня російські війська завдали удару по Києву, внаслідок якого серйозних пошкоджень зазнав гіпермаркет Auchan у торговельно-розважальному комплексі "Проспект". Цей магазин розташований біля станції метро "Чернігівська" і є одним із ключових продуктових хабів для мешканців лівого берега. Як повідомили представники компанії, до завершення оцінювання збитків та проведення ремонтних робіт гіпермаркет не працюватиме, про що пише Auchan у своєму Facebook.

Сьогодні ввечері під час ворожої атаки зазнав пошкоджень наш магазин Auchan Чернігівська. На щастя, ніхто не постраждав,

– зазначили в адміністрації мережі.

Загалом унаслідок цього вечірнього обстрілу столиці загинула одна людина, а ще 10 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як це вплине на плани киян та роботу бізнесу

Для постійних клієнтів закриття гіпермаркету означає необхідність шукати альтернативні місця для щотижневих закупівель, що може збільшити витрати часу та грошей на логістику. Водночас для самої компанії це прямі фінансові втрати через вимушений простій, пошкодження товару та необхідність інвестувати у відновлення приміщення. Ритейлер обіцяє повідомити про відкриття одразу після завершення всіх безпекових та ремонтних процедур.

Ворог цілеспрямовано та регулярно б'є по комерційній інфраструктурі, намагаючись завдати максимальної шкоди українській економіці. Нагадаємо, що під час масованої ракетної атаки на Київ 22 жовтня пошкоджень зазнали торговельні комплекси на Почайній, зокрема Retail Park, "Епіцентр", ще один "Ашан" та повністю знищено магазин JYSK.

Зверніть увагу! Крім того, у ніч проти 19 жовтня значних руйнувань зазнав ТРЦ Cosmo Multimall (колишній "Космополіт"), де обвалилися внутрішні перекриття. Втім, український бізнес демонструє стійкість: як повідомлялося раніше, орендарі Cosmo Multimall вже поступово відновлюють свою роботу та знову приймають відвідувачів.