Масований російський обстріл Києва 20 листопада призвів до значних пошкоджень виробничого приміщення на правому березі міста. Мова йде про кондитерський цех Milfey у столиці.

Яких руйнувань зазнав бізнес під час ранкового терору у Києві

Ворожі ракети влучили безпосередньо в цех, зруйнувавши половину будівлі та спровокувавши масштабну пожежу, про що повідомили у соціальних мережах компанії.

Власники постраждалого підприємства опублікували в Instagram відео з місця трагедії, де видно обгорілі стіни та знищене обладнання.

Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить,

– розповіли представники компанії Milfey.

Зверніть увагу! Інформація про збитки чи подальшу роботу наразі не була оприлюднена. Також компанія не повідомила, чи є постраждалі внаслідок атаки.

Що відомо про інші компанії в Україні

Нагадаємо, що компанія "Королівський смак" вже припинила свою роботу. Підприємство прийняло таке рішення внаслідок проблем з електрикою та регулярних обстрілів. Крім того, Росія здійснила атаку 16 листопада. Пожежа знищила продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва. Також загинула одна людина.

Крім того, свою роботу припиняє Кременчукхліб – підприємства ТОВ "Кременчукхліб плюс" та ТОВ "Сковорода плюс". Вони, зокрема, виготовляли хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби.