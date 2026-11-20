Яких руйнувань зазнав бізнес під час ранкового терору у Києві

Ворожі ракети влучили безпосередньо в цех, зруйнувавши половину будівлі та спровокувавши масштабну пожежу, про що повідомили у соціальних мережах компанії.

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Власники постраждалого підприємства опублікували в Instagram відео з місця трагедії, де видно обгорілі стіни та знищене обладнання.

Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить– розповіли представники компанії Milfey.

Зверніть увагу! Інформація про збитки чи подальшу роботу наразі не була оприлюднена. Також компанія не повідомила, чи є постраждалі внаслідок атаки.

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Нагадаємо, що компанія "Королівський смак" вже припинила свою роботу. Підприємство прийняло таке рішення внаслідок проблем з електрикою та регулярних обстрілів. Крім того, Росія здійснила атаку 16 листопада. Пожежа знищила продукцію, виробничі потужності та приміщення виробництва. Також загинула одна людина.

Крім того, свою роботу припиняє Кременчукхліб – підприємства ТОВ "Кременчукхліб плюс" та ТОВ "Сковорода плюс". Вони, зокрема, виготовляли хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби.