Какие ущербы понес бизнес во время утреннего террора в Киеве

Вражеские ракеты попали непосредственно в цех, разрушив половину здания и вызвав масштабный пожар, что сообщили в социальных сетях компании.

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Владельцы пострадавшего предприятия опубликовали в инстаграме видео с места трагедии, где видны обгоревшие стены и уничтоженное оборудование.

Сколько вложено туда времени, жизни, денег, нервных клеток. Внутри все разбилось. Нет слов, как это больно– рассказали представители компании Milfey.

Обратите внимание! Информация об убытках или дальнейшей работе пока не обнародована. Также компания не сообщила, есть ли пострадавшие в результате атаки.

Что известно о других компаниях в Украине

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Напомним, что " компания "Королевский вкус" " уже прекратила свою работу. Предприятие приняло такое решение из-за проблем с электричеством и регулярных обстрелов. Кроме того, Россия совершила атаку 16 ноября. Пожар уничтожил продукцию, производственные мощности и производственные помещения. Также погиб один человек.

Кроме того, свою деятельность прекратили"Кременчукхлеб" прекращает работу – предприятия ООО "Кременчукхлеб плюс" и ООО "Сковорода плюс". Они, в частности, производили хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия.