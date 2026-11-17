Чому відомий виробник зупиняє виробництво

Згідно з інформацією, роботу припиняє Кременчукхліб, про що повідомила мережа Маркетопт.

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Йдеться про підприємства ТОВ Кременчукхліб плюс та ТОВ Сковорода плюс.

Виробництва виготовляли зокрема хлібобулочні, кондитерські та макаронні вироби– йдеться у повідомленні.

Про це стало відомо зі слів керівників підприємств Клунко та Ващенко.

Зауважте! Також керівники відзначили загрозу ракетних та дронових ударів. Через це підприємства не можуть забезпечити стабільну роботу.

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Які ще компанії зупинили роботу

Нагадаємо, що відомий бренд "Королівський смак" зупинив виробництво через критичну ситуацію зі світлом. У компанії відзначили, що звільнення людей – є найскладнішим моментом.

Також йдеться про повне припинення закупівлі всіх видів олійних культур.

Але перебої з електроенергією не дозволяють забезпечити стабільну роботу. Водночас загроза обстрілів створює ризики для працівників.

Ситуація погіршилася 16 листопада, коли Росія завдала удару по потужностях цієї компанії, знищивши обладнання та готову продукцію. Компанія проводить роботу над ліквідацією наслідків атаки.