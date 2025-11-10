Атака на підстанції АЕС та зупинки ТЕС: чим загрожує останній обстріл енергетики України

Масована російська атака на Україну з використанням балістики 8 листопада завдала шкоди виробництву електроенергії, а під удар потрапили підстанції двох АЕС. Попри це Росія не досягла мети, адже енергосистема зберегла керованість і продовжує працювати.

Які наслідки ударів по ТЕС і підстанціях АЕС України?

Україна та енергетична система адаптувалися до функціонування в умовах російських атак, проте прифронтові області перебувають у складнішій ситуації. Удари по підстанціях АЕС несуть загрозу фізичній безпеці станцій. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев.

8 листопада росіяни завдали масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. З 45 запущених ракет 32 були балістичними.

Попри завдану шкоду, Росії не вдалося вивести ситуацію в українській енергетиці з-під контролю.

Геннадій Рябцев Головний науковий спів­робітник Національного ін­ституту стратегічних досліджень Цілісність і керованість енергосистеми збережена. Тобто оператор систем передачі продовжує здійснювати диспетчерське управління системою й немає якихось підстав сумніватися, що щось перешкоджатиме йому цим займатися в майбутньому. Цілісність системи збережена й те, що відбувається зараз, це керовані дії.

Найбільших втрат зазнали теплоелектростанції "Центренерго": через атаку вони всі зупинилися.

Крім того, росіяни ударили по підстанціях Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій, через що АЕС знизили виробництво електроенергії. Експерт Геннадій Рябцев говорить, що ядерні реактори є надзвичайно захищеними об’єктами, проте атаки на підстанції все ж можуть впливати на їхню роботу.

Це загроза фізичній безпеці станцій, загроза технологічна. Вона полягає в тому, що в разі раптового зупинення живлення або зняття потужності реактори можуть переходити в аварійні режими роботи, причому непроєктні. Це може призвести до необхідності тривалих відновлювальних робіт. Такі інциденти реєструє МАГАТЕ за їхньою шкалою і про них ми маємо доповідати, як і про заходи, вжиті для подальшої безпечної роботи реакторів,

– каже експерт.

У Міністерстві енергетики повідомили, що у відповідь на атаку Україна ініціює скликання Ради керуючих МАГАТЕ. Російський удар припав по ключових високовольтних лініях, пошкодження яких змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво для уникнення ризиків аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі.

Які енергооб’єкти зазнали обстрілу 8 листопада?

Росіяни спрямували атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

У ДТЕК повідомили про 210-й удар по ТЕС від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок атаки обладнання серйозних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанції.

Масований удар 8 листопада вивів з ладу усі ТЕС "Центренерго", тож вони більше не виробляють електроенергію. Також російські ракети та дрони били по підстанціях, які забезпечують живлення Хмельницької та Рівненської АЕС.

Яка ситуація з відключеннями світла в Україні?