Стартові умови гірші, але паніки немає: як Україна готується до обстрілів енергетичних об'єктів

Минулого року Україна пережила досить непросту зиму, з якої наша енергосистема вийшла зі значними пошкодженнями. Однак наша держава докладає всіх зусиль для того, щоб максимально відновити пошкоджені об'єкти та підготуватись до нової хвилі атак.

Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. На його думку, попри істотні виклики Україна робить усе можливе для посилення вітчизняної енергосистеми.

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Які рішення допоможуть Україні пройти опалювальний сезон

Єдина відмінність між зимою 2022 року і зимою 2023 року полягає в тому, що зараз українська енергетична система перебуває в гірших стартових умовах, аніж торік. Це означає, що сьогодні українська система має менше генеруючих потужностей.

Однак гірші стартові умови цього опалювального сезону компенсуються меншою хвилею паніки. Зараз Україна має чіткі протоколи дій на випадок можливих пошкоджень нашої енергосистеми.

Крім того, Україна збільшила свої можливості для аварійних перетоків електроенергії з країн Євросоюзу, а також подвоїла генеруючу потужність, якою можна буде замінити пошкоджену.

За словами Дениса Шмигаля, Україна відремонтувала або ремонтує 24 енергоблоки ТЕС, що становить 62% від їхньої загальної кількості. Не менш важливо, що відновлюються також і високовольтні підстанції, які також були ціллю загарбників. Торік Росія уразила 42 з 94 підстанцій, але вже сьогодні уряд зумів повністю відновити роботу 29 із них.

"Багато територіальних громад переходять на місцеві джерела енергії (наприклад, біовідходи або дрова – 24 Канал), які раніше просто ігнорувалися. Відбувається децентралізація української енергетичної системи, яку раніше анонсували українські посадовці", – підкреслив енергетичний експерт.

Зараз територіальні громади мають усі можливості забезпечувати своїх мешканців електричною та тепловою енергією, не озираючись на ситуацію в об’єднаній енергосистемі. Це суттєво допоможе енергетикам впоратися із викликами, які прогнозують Сили оборони на цей опалювальний сезон.

Геннадій Рябцев про українську енергосистему: дивіться відео

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