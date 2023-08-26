Стартовые условия хуже, но паники нет: как Украина готовится к обстрелам энергетически объектов

В прошлом году Украина пережила довольно непростую зиму, из которой наша энергосистема вышла со значительными повреждениями. Однако наше государство прилагает все усилия для того, чтобы максимально восстановить поврежденные объекты и подготовиться к новой волне атак.

Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, несмотря на существенные вызовы, Украина делает все возможное для усиления отечественной энергосистемы.

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Какие решения помогут Украине пройти отопительный сезон

Единственное отличие между зимой 2022 года и зимой 2023 года состоит в том, что сейчас украинская энергетическая система находится в худших стартовых условиях, чем в прошлом. Это означает, что сегодня у украинской системы меньше генерирующих мощностей.

Однако худшие условия этого отопительного сезона компенсируются меньшей волной паники. Сейчас у Украины есть четкие протоколы действий на случай возможных повреждений нашей энергосистемы.

Кроме того, Украина увеличила свои возможности для аварийных перетоков электроэнергии из стран Евросоюза, а также удвоила генерирующую мощность, которой можно будет заменить поврежденную.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина отремонтировала или ремонтирует 24 энергоблока ТЭС, что составляет 62% от их общего количества. Не менее важно, что восстанавливаются также высоковольтные подстанции, которые также были целью захватчиков. В прошлом году Россия поразила 42 из 94 подстанций, но уже сегодня правительство смогло полностью возобновить работу 29 из них.

"Многие территориальные общины переходят на местные источники энергии (например, биоотходы или дрова – 24 Канал), которые раньше просто игнорировались. Происходит децентрализация украинской энергетической системы, которую раньше анонсировали украинские чиновники", – подчеркнул энергетический эксперт.

Сейчас у территориальных общин есть все возможности обеспечивать своих жителей электрической и тепловой энергией, не оглядываясь на ситуацию в объединенной энергосистеме. Это существенно поможет энергетикам справиться с вызовами, которые предсказывают Силы обороны на этот отопительный сезон.

Геннадий Рябцев об украинской энергосистеме: смотрите видео

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