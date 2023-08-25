Зима близко

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров рассказал, что страну ожидает непросто зима. Однако максимальная подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается.

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По его словам Украина этой зимой будет ожидать помощи от других государств, таких как Финляндия.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины С премьер-министром Финляндии подняли вопросы отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся.

Известно, что запасы гага на сегодняшний день составляют более 12 миллиардов кубов, а ремонт и восстановление энергообъектов, пораженных еще в прошлом году, продолжается.

Еще раньше премьер-министр сообщил о реальном состоянии энергетических объектов:

атомные блоки – отремонтированы пять, в ремонте еще четыре;

ТЭС – 24 энергоблока (62%) отремонтированы и находятся в ремонте;

ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;

гидроэлектростанции – отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.

На сколько ЖКХ готово к отопительному сезону

Как рассказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, до 1 октября планируется полная подготовка Украины к отопительному сезону.

По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ,

– добавил он.

Кроме того, Кубраков подчеркнул, что тепловая часть практически всех ТЭЦ пока восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.