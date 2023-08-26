Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. По его мнению, несмотря на существенные вызовы, Украина делает все возможное для усиления отечественной энергосистемы.
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Какие решения помогут Украине пройти отопительный сезон
Единственное отличие между зимой 2022 года и зимой 2023 года состоит в том, что сейчас украинская энергетическая система находится в худших стартовых условиях, чем в прошлом. Это означает, что сегодня у украинской системы меньше генерирующих мощностей.
Однако худшие условия этого отопительного сезона компенсируются меньшей волной паники. Сейчас у Украины есть четкие протоколы действий на случай возможных повреждений нашей энергосистемы.
Кроме того, Украина увеличила свои возможности для аварийных перетоков электроэнергии из стран Евросоюза, а также удвоила генерирующую мощность, которой можно будет заменить поврежденную.
"Многие территориальные общины переходят на местные источники энергии (например, биоотходы или дрова – 24 Канал), которые раньше просто игнорировались. Происходит децентрализация украинской энергетической системы, которую раньше анонсировали украинские чиновники", – подчеркнул энергетический эксперт.
Сейчас у территориальных общин есть все возможности обеспечивать своих жителей электрической и тепловой энергией, не оглядываясь на ситуацию в объединенной энергосистеме. Это существенно поможет энергетикам справиться с вызовами, которые предсказывают Силы обороны на этот отопительный сезон.
Геннадий Рябцев об украинской энергосистеме: смотрите видео
О чем предупреждают накануне зимы
- В начале августа Воздушные Силы напомнили, что угроза новых обстрелов энергетических объектов со стороны России более чем реальна.
- Чиновники разных учреждений сходятся во мнении, что предстоящий отопительный сезон не будет легким для нашего государства. Поэтому ситуативных отключений света почти наверняка не удастся избежать.
- Тем не менее Украина планирует многоуровневую систему защиты своих энергетических объектов. Для минимизации угрозы блекаутов Укрэнерго призывает к экономному потреблению электричества в быту.