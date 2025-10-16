Укр Рус
Економіка Новини економіки Росія цілить по критичній інфраструктурі: чи може не бути води через обстріли
16 жовтня, 15:00
4

Росія цілить по критичній інфраструктурі: чи може не бути води через обстріли

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Російські обстріли можуть спричинити перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії, необхідної для роботи насосів, які вимушені працювати на дизельних генераторах у резервному режимі.
  • У Києві вже спостерігали проблеми з водопостачанням через відключення електроенергії, що призвело до зниження тиску в системі водопостачання.

Росія останніми тижнями регулярно атакує критичну інфраструктуру України, б'є по енергетиці та газовидобутку. Та чи можуть ворожі обстріли вплинути на водопостачання, розповідаємо далі.

Які проблеми з водою можуть бути через обстріли? 

Російські атаки можуть викликати певні проблеми з водою, розповів 24 Каналу виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк

Дивіться також У деяких областях вводили аварійні та екстрені відключення: де їх скасували 

За його словами, відсутність повноцінного постачання електроенергії  через обстріли вплине на подачу води. Адже в такому випадку насоси підкачки та подачі працюватимуть на дизельних генераторах. 

  • Однак ці насоси є велетенськими та потужними установками, пояснює експерт. А дизельними генераторами важко забезпечити їхню повноцінну роботу.
  • Тобто по суті насоси працюватимуть у резервному режимі, а подача води буде мінімальною. 

Водночас Павлюк говорить, що є й інша проблема, пов'язана з водовідведенням. 

 

Святослав Павлюк

Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна"

Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, неможливо подавати повноцінно воду, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду.

Проте Павлюк наголошує, що ситуація з водопостачанням та водовідведенням внаслідок російських обстрілів може суттєво відрізнятися залежно від міста. 

Так, він наводить приклад Львова. У місті  Лева, за його словами, водопостачання у будинках забезпечує не водоканал.

  • Постачальник подає воду до будинків за певного тиску.
  • А вже на поверхи вода постачається завдяки будинковим насосам. 

У Львові ж основна частина цих насосів підкачки водоканалу розташовані на об'єктах теплокомуненерго. Водоканал фактично не має на них впливу, 
– додає Павлюк. 

Тобто, якщо через обстріли в теплокомуненерго Львова зникне електропостачання, то й води у будинках не буде.

Де вже виникали проблеми з водою?

Днями кияни вже відчули проблеми з водопостачанням, як повідомляв Київводоканал

  • Так, увечері 14 жовтня в столиці України зникло світло. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів залишилися без електропостачання.
  • Одразу після цього з'явилися повідомлення про відсутність води у деяких районах. 

Тоді У КМДА пояснили, що через проблеми в енергосистемі Києва, тиск в системі водопостачання знизили до мінімуму, що й призвело до проблем з водою. 

Наслідки російських обстрілів: що відомо? 

  • Нагадаємо, 16 жовтня Росія вшосте від початку жовтня обстріляла газову інфраструктуру України. Зокрема, постраждали об'єкти газового видобутку на Полтавщині, через що навіть довелося припинити їхню роботу. 

  • Також вранці у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

  • Через нічний обстріл без світла також залишилися окремі райони Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Хмельницької та частини Черкаської областей.

  • А в Укренерго попередили, що через обстріли можуть обмежити споживання електроенергії з 16:00 години для бізнесу та промисловості. 