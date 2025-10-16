Росія цілить по критичній інфраструктурі: чи може не бути води через обстріли
- Російські обстріли можуть спричинити перебої з водопостачанням через відсутність електроенергії, необхідної для роботи насосів, які вимушені працювати на дизельних генераторах у резервному режимі.
- У Києві вже спостерігали проблеми з водопостачанням через відключення електроенергії, що призвело до зниження тиску в системі водопостачання.
Росія останніми тижнями регулярно атакує критичну інфраструктуру України, б'є по енергетиці та газовидобутку. Та чи можуть ворожі обстріли вплинути на водопостачання, розповідаємо далі.
Які проблеми з водою можуть бути через обстріли?
Російські атаки можуть викликати певні проблеми з водою, розповів 24 Каналу виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста Україна" Святослав Павлюк.
Дивіться також У деяких областях вводили аварійні та екстрені відключення: де їх скасували
За його словами, відсутність повноцінного постачання електроенергії через обстріли вплине на подачу води. Адже в такому випадку насоси підкачки та подачі працюватимуть на дизельних генераторах.
- Однак ці насоси є велетенськими та потужними установками, пояснює експерт. А дизельними генераторами важко забезпечити їхню повноцінну роботу.
- Тобто по суті насоси працюватимуть у резервному режимі, а подача води буде мінімальною.
Водночас Павлюк говорить, що є й інша проблема, пов'язана з водовідведенням.
Для таких міст як Київ, де дуже розгалужені системи водоподання та водовідведення, неможливо подавати повноцінно воду, якщо не працюють каналізаційні станції. Тобто в першу чергу треба запустити каналізаційні насоси, а вже тоді подавати воду.
Проте Павлюк наголошує, що ситуація з водопостачанням та водовідведенням внаслідок російських обстрілів може суттєво відрізнятися залежно від міста.
Так, він наводить приклад Львова. У місті Лева, за його словами, водопостачання у будинках забезпечує не водоканал.
- Постачальник подає воду до будинків за певного тиску.
- А вже на поверхи вода постачається завдяки будинковим насосам.
У Львові ж основна частина цих насосів підкачки водоканалу розташовані на об'єктах теплокомуненерго. Водоканал фактично не має на них впливу,
– додає Павлюк.
Тобто, якщо через обстріли в теплокомуненерго Львова зникне електропостачання, то й води у будинках не буде.
Де вже виникали проблеми з водою?
Днями кияни вже відчули проблеми з водопостачанням, як повідомляв Київводоканал.
- Так, увечері 14 жовтня в столиці України зникло світло. Частина споживачів Шевченківського, Печерського та Голосіївського районів залишилися без електропостачання.
- Одразу після цього з'явилися повідомлення про відсутність води у деяких районах.
Тоді У КМДА пояснили, що через проблеми в енергосистемі Києва, тиск в системі водопостачання знизили до мінімуму, що й призвело до проблем з водою.
Наслідки російських обстрілів: що відомо?
Нагадаємо, 16 жовтня Росія вшосте від початку жовтня обстріляла газову інфраструктуру України. Зокрема, постраждали об'єкти газового видобутку на Полтавщині, через що навіть довелося припинити їхню роботу.
Також вранці у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Причиною стали масовані атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.
Через нічний обстріл без світла також залишилися окремі райони Харківської, Сумської, Полтавської, Запорізької, Кіровоградської, Дніпропетровської, Хмельницької та частини Черкаської областей.
А в Укренерго попередили, що через обстріли можуть обмежити споживання електроенергії з 16:00 години для бізнесу та промисловості.