Россия в последние недели регулярно атакует критическую инфраструктуру Украины, бьет по энергетике и газодобыче. Но могут ли вражеские обстрелы повлиять на водоснабжение, рассказываем далее.

Какие проблемы с водой могут быть из-за обстрелов?

Российские атаки могут вызвать определенные проблемы с водой, рассказал 24 Каналу исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

Смотрите также В некоторых областях вводили аварийные и экстренные отключения: где их отменили

По его словам, отсутствие полноценного снабжения электроэнергии из-за обстрелов повлияет на подачу воды. Ведь в таком случае насосы подкачки и подачи будут работать на дизельных генераторах.

Однако эти насосы являются огромными и мощными установками, объясняет эксперт. А дизельными генераторами трудно обеспечить их полноценную работу.

То есть по сути насосы будут работать в резервном режиме, а подача воды будет минимальной.

В то же время Павлюк говорит, что есть и другая проблема, связана с водоотводом.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Для таких городов как Киев, где очень разветвленные системы водоснабжения и водоотведения, невозможно подавать полноценно воду, если не работают канализационные станции. То есть в первую очередь надо запустить канализационные насосы, а уже тогда подавать воду.

Однако Павлюк отмечает, что ситуация с водоснабжением и водоотводом в результате российских обстрелов может существенно отличаться в зависимости от города.

Так, он приводит пример Львова. В городе Льва, по его словам, водоснабжение в домах обеспечивает не водоканал.

Поставщик подает воду в дома при определенном давлении.

А уже на этажи вода поставляется благодаря домовым насосам.

Во Львове же основная часть этих насосов подкачки водоканала расположены на объектах теплокоммунэнерго. Водоканал фактически не имеет на них влияния,

– добавляет Павлюк.

То есть, если из-за обстрелов в теплокоммунэнерго Львова исчезнет электроснабжение, то и воды в домах не будет.

Где уже возникали проблемы с водой?

На днях киевляне уже почувствовали проблемы с водоснабжением, как сообщал Киевводоканал.

Так, вечером 14 октября в столице Украины исчез свет. Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов остались без электроснабжения.

Сразу после этого появились сообщения об отсутствии воды в некоторых районах.

Тогда в КГГА объяснили, что из-за проблем в энергосистеме Киева, давление в системе водоснабжения снизили до минимума, что и привело к проблемам с водой.

Последствия российских обстрелов: что известно?