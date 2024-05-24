Жителі однієї з областей можуть отримати грошову допомогу
Джерело:Карітас Волноваха
У Волновасі проводиться реєстрація на два види грошової допомоги від організації Карітас. У червні, жителі Великоновосілківської та Вугледарської ОТГ можуть подавати заявки на отримання цієї підтримки.
Які критерії для отримання допомоги
23-24 травня Карітас Волноваха приймає заявки на грошову допомогу на червень від жителів Великоновосілківської та Вугледарської ОТГ.
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Критерії для отримання допомоги від Карітас:
- Необхідно проживати на території Великоновосілківської або Вугледарської ОТГ, що повинно бути підтверджено за допомогою геолокації.
- Заборонено отримувати грошову допомогу від Карітас з серпня 2023 року.
- Дохід на кожного члена сім’ї не повинен перевищувати 6 318 гривень на місяць.
Ця інформація допоможе вам зрозуміти, як подати заявку і потенційно отримати грошову допомогу.
Хто зможе отримати допомогу
Допомога від Карітас Волноваха надається наступним категоріям осіб:
- Багатодітні сім'ї,
- Батьки-одинаки,
- Особи з інвалідністю 1 та 2 групи або з важкими захворюваннями,
- Діти з інвалідністю,
- Самотні пенсіонери, яким не допомагають родичі,
- Вагітні жінки або жінки-годувальниці з дітьми до трьох років,
- Малозабезпечені або безробітні громадяни.
Допомога пропонується у двох формах:
- Багатоцільовий грошовий грант в розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї (але не більше 4 членів на сім'ю).
- Медичний грант на суму 6 600 гривень на особу, для отримання якого необхідно надати підтверджувальні медичні документи та звіт про використання коштів
Якщо у попередньому місяці ви не отримали допомогу, рекомендуємо подати нову заявку. Реєстрація заявок на отримання допомоги відбувається 24 травня до 16:00. Звернутися можна за номером гарячої лінії 0 800 336 734.