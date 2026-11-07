Одноразова допомога пенсіонерам: хто отримає майже 26 тисяч гривень

Вихід на заслужений відпочинок може супроводжуватися солідним фінансовим бонусом від держави. Проте розраховувати на таку щедрість зможуть лише представники чітко визначених професій.

Хто отримає солідний бонус від держави

Деяким категоріям українців Пенсійний фонд виплатить одноразову грошову допомогу, мінімальний розмір якої становить 25 950 гривень. На такі кошти можуть розраховувати працівники бюджетної сфери, які виходять на пенсію за віком і мають достатній страховий стаж.

Ця сума дорівнює десяти розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, проте для кожного пенсіонера вона розраховується індивідуально.

Які умови висуває держава до претендентів

Щоб гроші надійшли на рахунок, людина має виконати чотири суворі вимоги закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". На момент виходу на пенсію необхідно працювати в державній або комунальній установі на посаді, що дає право на виплату за вислугу років.

Крім того, чоловіки повинні накопичити від 35 років страхового стажу, а жінки – від 30 років, при цьому раніше вони не мали отримувати жодного іншого виду пенсії. У Пенсійному фонді уточнюють, що до стажу зараховується робота лише у визначених урядом закладах освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.

Кому саме з бюджетників пощастить найбільше

Десятикратний розмір пенсії виплачують медикам, освітянам, працівникам соціальної сфери, артистам театрально-концертних закладів та заслуженим майстрам спорту. Перевірити, чи підпадає ваша професія під ці критерії, можна у відповідній постанові Кабміну від 1993 року.

Окремо бігати по кабінетах і писати заяви не доведеться – контролюючий орган оформлює цю виплату автоматично під час призначення основної пенсії за віком.

Якщо ж стажу трохи не вистачає, закон дозволяє підсумовувати періоди роботи на відповідних посадах, спираючись на дані трудової книжки та реєстру застрахованих осіб.

Які ще доплати передбачені для літніх людей цієї осені

Окрім одноразових виплат, у листопаді держава автоматично нарахує вікові надбавки тим, чия пенсія менша за 10 340 гривень. Залежно від віку, українці від 70 до 80 років і старше отримають від 300 до 570 гривень щомісяця.

Також нагадаємо, що непрацюючі пенсіонери зі статусом постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС отримають додаткові 2 595 гривень, а видатним спортсменам нарахують близько 900 гривень за особливі заслуги перед Україною.