Единовременное пособие пенсионерам: кто получит почти 26 тысяч гривен

Кто получит солидный бонус от государства

Некоторым категориям украинцев Пенсионный фонд выплатит единовременную денежную помощь, минимальный размер которой составляет 25 950 гривен. На такие средства могут рассчитывать работники бюджетной сферы, которые выходят на пенсию по возрасту и имеют достаточный страховой стаж.

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Эта сумма равна десяти размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц, однако для каждого пенсионера она рассчитывается индивидуально.

Какие условия предъявляет государство к претендентам

Чтобы деньги поступили на счет, человек должен выполнить четыре строгих требования закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". На момент выхода на пенсию необходимо работать в государственном или коммунальном учреждении на должности, дающей право на выплату за выслугу лет.

Кроме того, мужчины должны накопить не менее 35 лет страхового стажа, а женщины – не менее 30 лет, при этом ранее они не должны были получать никакой другой вид пенсии. В Пенсионном фонде уточняют, что в стаж засчитывается только работа в определенных правительством учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты.

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Кому именно из бюджетников повезет больше всего

Десятикратный размер пенсии выплачивают медикам, педагогам, работникам социальной сферы, артистам театрально-концертных учреждений и заслуженным мастерам спорта. Проверить, подпадает ли ваша профессия под эти критерии, можно в соответствующем постановлении Кабмина от 1993 года.

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Отдельно бегать по кабинетам и писать заявления не придется – контролирующий орган оформляет эту выплату автоматически при назначении основной пенсии по возрасту.

Если же стажа немного не хватает, закон позволяет суммировать периоды работы на соответствующих должностях, опираясь на данные трудовой книжки и реестра застрахованных лиц.

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Помимо единовременных выплат, в ноябре государство автоматически начислит " возрастные надбавки " тем, чья пенсия меньше 10 340 гривен. В зависимости от возраста украинцы в возрасте от 70 до 80 лет и старше будут получать от 300 до 570 гривен ежемесячно.

получат дополнительно 2 595 гривенТакже напомним, что неработающие пенсионеры со статусом пострадавших в результате аварии на ЧАЭС получат около 900 гривен за особые заслуги перед Украиной.