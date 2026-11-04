Пенсии до 10 тысяч гривен будут повышены: кто получит больше денег в ноябре

Кому именно начислят дополнительные деньги в ноябре

Уже в этом месяце Пенсионный фонд Украины начнет выплачивать специальные возрастные надбавки тем гражданам, чья общая пенсия не превышает 10 340 гривен. Размер такой компенсации будет зависеть исключительно от возраста человека и может достигать 570 гривен.

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Финансовая поддержка распределяется по трем возрастным группам. Украинцы в возрасте от 70 до 75 лет получат по 300 гривен надбавки. Для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет эта сумма составит 456 гривен, а наибольшую выплату в размере 570 гривен государство гарантирует тем, кто перешагнул 80-летний рубеж.

Что нужно сделать для получения выплат

Главное преимущество этой программы заключается в отсутствии лишней бюрократии. Деньги начисляются абсолютно автоматически благодаря базам данных ПФУ, поэтому пенсионерам не придется стоять в очередях или писать дополнительные заявления.

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Выплаты поступят на счета вместе с основной пенсией сразу после достижения соответствующего возраста. Проверить статус начислений можно онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Что еще могут получать пенсионеры в качестве надбавок

Помимо возрастных компенсаций, украинское законодательство предусматривает доплаты за сверхнормативный страховой стаж. На них могут рассчитывать пенсионеры, которые после выхода на заслуженный отдых имеют больше лет страхового стажа, чем предусмотрено нормативами.

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В частности, для пенсий, назначенных после 1 октября 2011 года, надбавку начисляют за каждый полный год стажа сверх 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Если пенсия была назначена до этой даты, действуют другие нормативы: свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.