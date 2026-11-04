Пенсії до 10 тисяч гривень підвищать: хто отримає більше грошей у листопаді

Кому саме нарахують додаткові гроші у листопаді

Вже цього місяця Пенсійний фонд України почне виплачувати спеціальні вікові надбавки тим громадянам, чия загальна пенсія не перевищує 10 340 гривень. Розмір такої компенсації залежатиме виключно від віку людини та може сягати 570 гривень.

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Фінансова підтримка розподіляється за трьома віковими групами. Українці віком від 70 до 75 років отримають по 300 гривень надбавки. Для пенсіонерів від 75 до 80 років ця сума складе 456 гривень, а найбільшу виплату у розмірі 570 гривень держава гарантує тим, хто перетнув 80-річний рубіж.

Що потрібно зробити для отримання виплат

Головна перевага цієї програми полягає у відсутності зайвої бюрократії. Гроші нараховуються абсолютно автоматично завдяки базам даних ПФУ, тому пенсіонерам не доведеться стояти в чергах чи писати додаткові заяви.

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Виплати надійдуть на рахунки разом з основною пенсією одразу після досягнення відповідного віку. Перевірити статус нарахувань можна онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Які ще надбавки можуть отримувати пенсіонери

Окрім вікових компенсацій, українське законодавство передбачає доплати за понаднормовий страховий стаж. На них можуть розраховувати пенсіонери, які після виходу на заслужений відпочинок мають більше років страхового стажу, ніж передбачено нормативами.

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Зокрема, для пенсій, призначених після 1 жовтня 2011 року, надбавку нараховують за кожен повний рік стажу понад 35 років для чоловіків і 30 років для жінок. Якщо пенсію призначили раніше цієї дати, діють інші нормативи: понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.