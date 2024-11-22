Допомога сім'ям загиблих цивільних зросте до 15 мільйонів гривень

Кабінет Міністрів України пропонує законопроєкт, що передбачає збільшення виплат родинам цивільних, які загинули під час захисту України від російської агресії. Згідно з новими змінами, сума одноразової грошової допомоги значно зросте.

Хто зможе отримати 15 мільйонів гривень

Виплати родинам цивільних, які загинули під час захисту України, будуть збільшені до 15 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням слова на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Як він повідомив, уряд подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

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Адже, як нагадав премʼєр, що на початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю та захищали країну, перебуваючи в статусі цивільних осіб.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень, і вважаємо, що це правильно і справедливо.

Також представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд затвердив проєкт змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".