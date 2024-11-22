Хто зможе отримати 15 мільйонів гривень

Виплати родинам цивільних, які загинули під час захисту України, будуть збільшені до 15 мільйонів гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням слова на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. Як він повідомив, уряд подав до Верховної Ради відповідний законопроєкт.

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Адже, як нагадав премʼєр, що на початку повномасштабної війни багато українців взяли зброю та захищали країну, перебуваючи в статусі цивільних осіб.

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Для родин таких загиблих цивільних передбачена виплата в розмірі 1,9 мільйона гривень. Ми пропонуємо збільшити її до 15 мільйонів гривень, і вважаємо, що це правильно і справедливо.

Також представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що уряд затвердив проєкт змін до закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".