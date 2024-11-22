Кто сможет получить 15 миллионов гривен

Выплаты семьям гражданских, погибших во время защиты Украины, будут увеличены до 15 миллионов гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой слова на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как он сообщил, правительство подало в Верховную Раду соответствующий законопроект.

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Ведь, как напомнил премьер, что в начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие и защищали страну, находясь в статусе гражданских лиц.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для семей таких погибших гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 миллиона гривен. Мы предлагаем увеличить ее до 15 миллионов гривен, и считаем, что это правильно и справедливо.

Также представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что правительство утвердило проект изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".