Офіційний курс "зупинився": скільки коштував долар сьогодні і який буде курс завтра

Декілька днів поспіль офіційний курс долара дешевшав. Втім у період з 1 листопада по 2 листопада курс залишився незмінним. Водночас курс євро суттєво опустився.

Офіційний курс долара 2 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 2 листопада становив 36,26 гривні за долар. За минулу добу долар подешевшав на 2 копійки.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,23 гривні. Цікаво, що минулої доби ціна була на рівні 38,54 гривні.

Яким буде офіційний курс долара та євро 3 листопада:

Долар – 36,26 гривні,

Євро – 38,67 гривні.

Відповідно до даних регулятора офіційний курс долара залишатиметься на тому рівні, що й сьогодні. А от євро дорожчатиме.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 2 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля готівкового долара відбувалась за 37,4 гривні, а продаж – 37,92 гривні.

купівля готівкового долара відбувалась за 37,4 гривні, а продаж – 37,92 гривні. В обмінниках вартість на рівні: купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні.

вартість на рівні: купівля – 37,35 гривні, продаж – 37,95 гривні. На чорному ринку: купівля – 37,72 гривні, продаж – 37,81 гривні.

Що буде з доларом наступного тижня

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що НБУ зможе дещо розширити межі коливань на міжбанку. Але за всіма ознаками до середини листопада поточні курсові зміни будуть мінімальними.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Курсові коливання на міжбанку становитимуть 10 – 20 копійок.

За прогнозами Лєсового вартість долара може бути буде на рівні 36,4 – 36,7 гривні, тоді як євро – 38,5 – 38,8 гривні.

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