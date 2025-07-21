НБУ одну валюту опустив, а інші підняв: які курси сьогодні

За вихідні валюти показали різновекторні коливання ціни. НБУ встановив курс долара нижче, аніж наприкінці минулого тижня, натомість курс євро підвищив в ціні. Але на 22 липня обидві валюти покажуть ріст ціни.

Що з офіційним курсом валют?

Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,75 гривні. Тобто ціна американської валюти впала 11 копійок проти 18 липня. Офіційний курс євро складає 48,60 гривні, тобто ціна виросла на 15 копійок, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Станом на 22 липня курс валют буде такий:

долар – 41,81 гривні;

євро – 48,79 гривні.

Який курс долара на готівковому ринку?

Станом на 21 липня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,50 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – по , на чорному ринку: купівля – 41,79 гривні , продаж – по 41,81 гривні ,

, продаж – по , в обмінниках: купівля – по 41,30 гривні, продаж – по 41,85 гривні.

По скільки буде курс долара?

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, понад 55% громадян запаслися доларами США. Прогнозується, що з 21 липня по 27 липня, на готівковому ринку буде діапазон ціни від 41,60 гривні до 42,20 гривні.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку З доларом ситуація буде підпорядкована перш за все стратегії регулятора: діятиме режим керованої гнучкості, що тривалий час забезпечує певну курсову стабільність та незначну динаміку різноспрямованих змін.

Лєсовий наголошує: не варто зараз скуповувати євро через зростання валюти. Попри все, долар залишатиметься основною світовою валютою.