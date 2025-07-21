Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,75 гривны. То есть цена американской валюты упала 11 копеек против 18 июля. Официальный курс евро составляет 48,60 гривны, то есть цена выросла на 15 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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По состоянию на 22 июля курс валют будет такой:

доллар – 41,81 гривны;

евро – 48,79 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 21 июля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,50 гривны , продажа – по 42 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,79 гривны , продажа – по 41,81 гривны ,

, продажа – по , в обменниках: покупка – по по 41,30 гривны, продажа – по 41,85 гривны.

По сколько будет курс доллара?

Как рассказал для 24 Канала банкир Тарас Лесовой, более 55% граждан запаслись долларами США. Прогнозируется, что с 21 июля по 27 июля, на наличном рынке будет диапазон цены от 41,60 гривны до 42,20 гривны.

Тарас Лесовой Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка С долларом ситуация будет подчинена прежде всего стратегии регулятора: будет действовать режим управляемой гибкости, что длительное время обеспечивает определенную курсовую стабильность и незначительную динамику разнонаправленных изменений.

Лесовой отмечает: не стоит сейчас скупать евро из-за роста валюты. Несмотря на все, доллар будет оставаться основной мировой валютой.