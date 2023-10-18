Друга доба поспіль: курс долара продовжує зростати

НБУ знову вирішив підняти офіційну вартість долара. Тож тепер він знову на рівні з якого почався режим керованої гнучкості курсу.

Курс долара знову виріс

Тож 19 жовтня курс долара становитиме 36,5 гривні, тоді як євро буде на рівні 38,6 гривні. Зростання американської валюти становило 11 копійок, тоді як ЄС – 5 копійок.

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На міжбанку купівля-продаж виросла на 18 копійок до 36,58 – 36,60 гривні. Натомість на готівковому ринку долар не змінився і перебуває на рівні 38,15 гривні.

Курс долара 18 жовтня

Підприємці спрогнозували, що через рік середня обмінна вартість долара становитиме 40 гривень.

Протягом доби курс долара майже не змінився. Єдина тенденція, яка була помітною, це спад вартості валюти в обмінниках в діапазоні 7 – 24 копійок.